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Регион
30 января, 12:51

Минобороны показало, как российские дроноводы эпично сожгли танк ВСУ в зоне СВО

Минобороны: Группировка «Запад» ВС РФ уничтожила танк Т-72М1 ВСУ в зоне СВО

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили украинский танк Т-72М1 с помощью FPV-дронов. Минобороны России опубликовало видео уничтожения техники противника в зоне спецоперации (СВО).

ВС РФ уничтожили танк ВСУ в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

«Военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с помощью средств воздушной разведки выявили движение танка Т-72М1 ВСУ на огневую позицию в районе лесополосы. Расчёты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли прямые удары по вражескому танку», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что на кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются точные попадания ударных беспилотников в украинский танк. Затем раздаются взрывы, после чего вспыхивает огонь.

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Прямое попадание: Появилось эпичное видео уничтожения танка Abrams в курском приграничье

А ранее Life.ru писал, что экипаж танка Т-72, который участвовал в освобождении Великой Новосёлки, продолжил бой даже после попадания снаряда ВСУ. Несмотря на подбитую технику, бойцы продолжили наносить удары, обеспечивая поддержку российским пехотинцам в крайне тяжёлых условиях.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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