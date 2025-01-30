Минобороны показало, как российские дроноводы эпично сожгли танк ВСУ в зоне СВО

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили украинский танк Т-72М1 с помощью FPV-дронов. Минобороны России опубликовало видео уничтожения техники противника в зоне спецоперации (СВО).

ВС РФ уничтожили танк ВСУ в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

«Военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с помощью средств воздушной разведки выявили движение танка Т-72М1 ВСУ на огневую позицию в районе лесополосы. Расчёты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли прямые удары по вражескому танку», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что на кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются точные попадания ударных беспилотников в украинский танк. Затем раздаются взрывы, после чего вспыхивает огонь.