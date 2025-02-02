Складские помещения загорелись в центре Харькова после падения БПЛА
Пожар в Харькове. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ДСНС України
Падение беспилотника спровоцировало масштабный пожар в центре Харькова. Огонь охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Возгорание произошло в складских и производственных помещениях, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В 01:27 пожар локализован. В настоящее время идёт его ликвидация», — отметили в ГСЧС, добавив, что никто не пострадал.
Напомним, что Россия не атакует мирные объекты на территории Украины, а наносит хирургические удары лишь по инфраструктуре, которая поддерживает предприятия ВПК Незалежной. ВСУ же несколькими часами ранее поразили ракетами школу-интернат с гражданскими в Судже.