Складские помещения загорелись в центре Харькова после падения БПЛА

Падение беспилотника спровоцировало масштабный пожар в центре Харькова. Огонь охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Возгорание произошло в складских и производственных помещениях, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.