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2 февраля, 02:59

Складские помещения загорелись в центре Харькова после падения БПЛА

Пожар в Харькове. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ДСНС України

Пожар в Харькове. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ДСНС України

Падение беспилотника спровоцировало масштабный пожар в центре Харькова. Огонь охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Возгорание произошло в складских и производственных помещениях, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 01:27 пожар локализован. В настоящее время идёт его ликвидация», — отметили в ГСЧС, добавив, что никто не пострадал.

Пошла «ответка»: Взрывы раздались в Сумах, откуда были запущены ракеты по Судже
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Напомним, что Россия не атакует мирные объекты на территории Украины, а наносит хирургические удары лишь по инфраструктуре, которая поддерживает предприятия ВПК Незалежной. ВСУ же несколькими часами ранее поразили ракетами школу-интернат с гражданскими в Судже.

Илья Пушкарев
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