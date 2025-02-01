Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 09:15

Российские военные нанесли удар по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины

Российские военные провели групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, поддерживающим работу украинских предприятий ВПК.

В Минобороны России сообщили, что удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности, и все цели были успешно поражены. О каких именно объектах идёт речь, не уточняется.

Армия России нанесла массированный удар по энергетике и военным объектам Украины: что известно
Армия России нанесла массированный удар по энергетике и военным объектам Украины: что известно

Ранее мощный взрыв прогремел рядом с одесской гостиницей «Бристоль». В результате происшествия внутри отеля обрушился потолок, и с первого по четвёртый этаж не осталось целых окон. По данным российского военкора Евгения Лисицына, в «Бристоле» проживали британские наёмники из элитного спецназа SAS.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar