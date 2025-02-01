Российские военные нанесли удар по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины

В Минобороны России сообщили, что удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности, и все цели были успешно поражены. О каких именно объектах идёт речь, не уточняется.

Ранее мощный взрыв прогремел рядом с одесской гостиницей «Бристоль». В результате происшествия внутри отеля обрушился потолок, и с первого по четвёртый этаж не осталось целых окон. По данным российского военкора Евгения Лисицына, в «Бристоле» проживали британские наёмники из элитного спецназа SAS.