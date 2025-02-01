Отель с британскими наёмниками из SAS в Одессе содрогнулся от мощного взрыва
Взрыв раздался рядом с одесской гостиницей «Бристоль»
Мощный взрыв прогремел рядом с одесской гостиницей «Бристоль», сообщает украинское издание «Страна.ua». В результате происшествия внутри отеля обрушился потолок, и с первого по четвёртый этаж не осталось целых окон.
По данным российского военкора Евгения Лисицына, в «Бристоле» проживали британские наёмники из элитного спецназа SAS. Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил, что внутри были иностранцы, но он назвал их «дипломатическими представителями».
Ранее эксперт Влад Шлепченко напомнил, что сразу после российских ударов по расположениям ВСУ и иностранных наёмников в западной прессе множатся некрологи о «загадочных смертях» высокопоставленных военных стран НАТО. Именно так произошло с ветераном КМП США Уильямом Ф. Малленом и экс-начгенштаба Франции Жан-Луи Жоржеленом.
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