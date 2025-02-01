Отель с британскими наёмниками из SAS в Одессе содрогнулся от мощного взрыва

Мощный взрыв прогремел рядом с одесской гостиницей «Бристоль», сообщает украинское издание «Страна.ua». В результате происшествия внутри отеля обрушился потолок, и с первого по четвёртый этаж не осталось целых окон.

По данным российского военкора Евгения Лисицына, в «Бристоле» проживали британские наёмники из элитного спецназа SAS. Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил, что внутри были иностранцы, но он назвал их «дипломатическими представителями».