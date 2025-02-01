Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 04:56

Отель с британскими наёмниками из SAS в Одессе содрогнулся от мощного взрыва

Взрыв раздался рядом с одесской гостиницей «Бристоль»

Мощный взрыв прогремел рядом с одесской гостиницей «Бристоль», сообщает украинское издание «Страна.ua». В результате происшествия внутри отеля обрушился потолок, и с первого по четвёртый этаж не осталось целых окон.

По данным российского военкора Евгения Лисицына, в «Бристоле» проживали британские наёмники из элитного спецназа SAS. Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил, что внутри были иностранцы, но он назвал их «дипломатическими представителями».

19-летний польский наёмник получил билет на тот свет под Покровском
19-летний польский наёмник получил билет на тот свет под Покровском

Ранее эксперт Влад Шлепченко напомнил, что сразу после российских ударов по расположениям ВСУ и иностранных наёмников в западной прессе множатся некрологи о «загадочных смертях» высокопоставленных военных стран НАТО. Именно так произошло с ветераном КМП США Уильямом Ф. Малленом и экс-начгенштаба Франции Жан-Луи Жоржеленом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar