Российские военные ликвидировали ещё одного наёмника из Польши. Иностранец был уничтожен в Донецкой Народной Республике, сообщает PAP.

«В Киеве простились с 19-летним Филипом Антосяком, который погиб под Покровском. Он служил в 25-й воздушно-десантной бригаде», — говорится в публикации.

Церемонию прощания посетили представители консульства Польши и родители наёмника, которые прибыли из Англии. Они признались, что не знали о решении сына вступить в ряды ВСУ. По словам отца Антосяка, тот хотел поступить в офицерскую школу в Лондоне.