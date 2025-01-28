В зоне проведения спецоперации был ликвидирован австрийский наёмник Ричард Шерманн, сообщил военкор Евгений Поддубный. По его словам, мужчину ликвидировали на Запорожском направлении. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

«Австрийский наёмник Ричард Шерманн уничтожен в зоне СВО. Живя в Вене Шерманн состоял в нескольких европейских ультраправых группировках, не раз принимал участие в демонстрациях идентаристов. Приехав на Украину боевик примкнул к нацистской группировке «Реванш», курируемой ГУР», — написал журналист у себя в телеграм-канале.

Он отметил нашивку на униформе наёмника — она оформлена в стиле эмблемы Misanthropic Division — это сеть экстремистской группы, представленной в 20 странах, основанной лидерами национального батальона «Азов»* в 2014 году. Также военкор добавил, что бойцы MD связаны с убийством героя ДНР Арсена Павлова.

Ранее Life.ru сообщал, что в городе Гуляйполе Запорожской области погиб японский офицер по имени Кото Оно, который воевал на стороне Вооружённых сил Украины. Информацию о его гибели подтвердила организация Memorial – International Volunteers for Ukraine («Мемориал – международные добровольцы для Украины»), занимающаяся предоставлением солдат для ВСУ под маской волонтёрской деятельности.