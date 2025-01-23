Японский спецназовец ликвидирован при ударе по логову ВСУ в Запорожье

20 января в городе Гуляйполе Запорожской области погиб японский офицер Кото Оно, воевавший в рядах ВСУ. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Со слов Рогова, японец был убит в результате «точного и мощного огневого воздействия со стороны ВС РФ». Ликвидацию наёмника подтвердила организация Memorial – International volunteers for Ukraine («Мемориал – иностранные добровольцы на Украине»), которая поставляет ВСУ солдат под видом волонтёров.