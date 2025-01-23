Японский спецназовец ликвидирован при ударе по логову ВСУ в Запорожье
РФ в запорожском Гуляйполе ликвидировала японского наёмника-спецназовца Кото Оно
Кото Оно. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / / Memorial – International volunteers for Ukraine
20 января в городе Гуляйполе Запорожской области погиб японский офицер Кото Оно, воевавший в рядах ВСУ. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Со слов Рогова, японец был убит в результате «точного и мощного огневого воздействия со стороны ВС РФ». Ликвидацию наёмника подтвердила организация Memorial – International volunteers for Ukraine («Мемориал – иностранные добровольцы на Украине»), которая поставляет ВСУ солдат под видом волонтёров.
Ранее в Луганской Народной Республике был ликвидирован 41-летний наёмник ВСУ из Латвии Эдгар Платонов. В латвийском Минобороны написали, что он погиб, «защищая свободу Украины, всей Европы и Латвии».