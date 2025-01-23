Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 января, 08:06

Японский спецназовец ликвидирован при ударе по логову ВСУ в Запорожье

РФ в запорожском Гуляйполе ликвидировала японского наёмника-спецназовца Кото Оно

Кото Оно. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / / Memorial – International volunteers for Ukraine

Кото Оно. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / / Memorial – International volunteers for Ukraine

20 января в городе Гуляйполе Запорожской области погиб японский офицер Кото Оно, воевавший в рядах ВСУ. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Со слов Рогова, японец был убит в результате «точного и мощного огневого воздействия со стороны ВС РФ». Ликвидацию наёмника подтвердила организация Memorial – International volunteers for Ukraine («Мемориал – иностранные добровольцы на Украине»), которая поставляет ВСУ солдат под видом волонтёров.

Крид получил 13 лет тюрьмы за бои в рядах Иностранного легиона ВСУ
Крид получил 13 лет тюрьмы за бои в рядах Иностранного легиона ВСУ

Ранее в Луганской Народной Республике был ликвидирован 41-летний наёмник ВСУ из Латвии Эдгар Платонов. В латвийском Минобороны написали, что он погиб, «защищая свободу Украины, всей Европы и Латвии».

Владимир Озеров
  • Новости
  • Япония
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar