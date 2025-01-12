В ЛНР ликвидировали 41-летнего наёмника из Латвии

Министерство обороны Латвии сообщило о гибели 41-летнего добровольца Эдгара Платонова, который участвовал в украинском конфликте на стороне ВСУ. Наёмника удалось ликвидировать 25 декабря 2024 года в районе села Новоегоровка на территории ЛНР.

«Он погиб при исполнении своих обязанностей в Иностранном легионе Вооружённых сил Украины в возрасте 41 года, защищая свободу Украины, всей Европы и Латвии», — отметили в военном ведомстве.

В минобороны также уточнили, что Платонов самостоятельно решил вступить в ряды ВСУ. Ранее он не служил в Вооружённых силах Латвии.