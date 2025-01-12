Сражающийся за Россию британец пообещал отправлять соотечественников домой в гробах
The Sun: Наемник Фрейзер хвастался уничтожением британцев в зоне СВО
Британцам, которые участвуют в боевых действиях в зоне СВО на стороне Украины, следует насторожиться, так как они рискуют вернуться «домой в гробах». С таким заявлением выступил наёмник из Великобритании Джей Фрейзер, его слова передаёт газета The Scottish Sun.
«Продолжайте посылать сюда своих парней из британской армии. Мы будем продолжать отправлять их домой в гробах», — пообещал он.
В материале уточнили, что до службы 24-летний Фрейзер работал на пивоварне в Шотландии. Участие в боевых действиях на стороне РФ он принимает уже довольно давно. Семья британца принять данное решение так и не смогла и отвернулась от мужчины, рассказали в газете.
Ранее в МИД РФ ответили на вопрос о задержании австралийского наёмника в зоне СВО. Речь идёт о 32-летнем Оскаре Дженкинсе, которого пленили в районе Краматорска.
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