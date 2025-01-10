СК возбудил дело о теракте в отношении наёмника из Парагвая Кристиана Карвалло

Следственный комитет России инициировал уголовное дело о теракте против наёмника из Парагвая Кристиана Родриго Карвалло, который вошёл на территорию Курской области в составе украинских вооруженных сил. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба СК РФ. Иностранец подозревается в совершении террористического акта и наемничестве.

В октябре прошлого года Карвалло, будучи вооруженным автоматическим и крупнокалиберным оружием, а также имея при себе взрывные устройства и военную технику, незаконно пересек границу России и вторгся в Курскую область. Его действия были направлены на запугивание местных жителей, причинение значительного ущерба имуществу и дестабилизацию работы государственных органов.

«Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Карвалло. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям», — сообщили в пресс-службе ведомства.