Крид получил 13 лет тюрьмы за бои в рядах Иностранного легиона ВСУ
В России заочно осудили на 13 лет наёмника из США Томаса Крида, воюющего за ВСУ
Гражданин США Томас Патрик Крид. Обложка © Telegram / Следком
Американского гражданина, воюющего на украинской стороне, Томаса Патрика Крида заочно осудили за наёмничество. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте), сообщает СК России.
В 2022 году Крид прибыл на Украину и присоединился к Интернациональному легиону ВСУ. Боевик прошёл дополнительную военную подготовку и получил огнестрельное оружие и боеприпасы. В период с 2022 по 2023 год американец за деньги принимал участие в боях на стороне ВСУ против РФ на территориях Украины и ДНР.
«Следствием собран комплекс доказательств, подтверждающих участие Крида в боевых действиях. В их числе показания свидетелей из числа других наёмников и представителей украинских вооруженных формирований, а также иные данные», — говорится в сообщении комитета.
В итоге суд заочно приговорил Крида к 13 годам лишения свободы.
Ранее Life.ru рассказал, что в Латвии был ликвидирован 41-летний наёмник из Латвии. Доброволец Эдгар Платонов погиб в районе села Новоегоровка на территории ЛНР ещё 25 декабря. Решение о вступлении в ряды бойцов ВСУ иностранный гражданин принял самостоятельно.