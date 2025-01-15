Крид получил 13 лет тюрьмы за бои в рядах Иностранного легиона ВСУ

Американского гражданина, воюющего на украинской стороне, Томаса Патрика Крида заочно осудили за наёмничество. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте), сообщает СК России.

В 2022 году Крид прибыл на Украину и присоединился к Интернациональному легиону ВСУ. Боевик прошёл дополнительную военную подготовку и получил огнестрельное оружие и боеприпасы. В период с 2022 по 2023 год американец за деньги принимал участие в боях на стороне ВСУ против РФ на территориях Украины и ДНР.

«Следствием собран комплекс доказательств, подтверждающих участие Крида в боевых действиях. В их числе показания свидетелей из числа других наёмников и представителей украинских вооруженных формирований, а также иные данные», — говорится в сообщении комитета.

В итоге суд заочно приговорил Крида к 13 годам лишения свободы.