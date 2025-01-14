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Регион
14 января, 12:57

Суд в Москве вынес приговор призывавшему убивать россиян мэру украинского Днепра

Мэр Днепропетровска Филатов* заочно получил 9 лет колонии за фейки о ВС России

Борис Филатов*. Обложка © Telegram / Борис Филатов*

Борис Филатов*. Обложка © Telegram / Борис Филатов*

Суд в Москве заочно приговорил мэра украинского Днепропетровска Бориса Филатова* к девяти годам колонии по делу о распространении фейков о ВС России и возбуждении ненависти. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Суд заочно приговорил Филатова* к девяти годам колонии», — указано в сообщении.

Чиновника признали виновным по статьям, связанным с действиями, направленными на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности. Также он был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды.

Кроме того, суд на четыре года лишил градоначальника права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

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Напомним, что в 2022 году СК возбудил против Бориса Филатова* уголовное дело за призывы убивать россиян по всему миру. В 2023 году МВД РФ объявило в розыск украинского градоначальника.

*Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Дарья Нарыкова
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