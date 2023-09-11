Регион

Уведомления отключены

11 сентября, 13:32

МВД России объявило в розыск мэра украинского Днепра Бориса Филатова

<p>Мэр украинского города Днепра Борис Филатов © Getty Images / Sergii Kharchenko</p>

Мэр украинского города Днепра Борис Филатов © Getty Images / Sergii Kharchenko

Министерство внутренних дел России объявило в розыск мэра украинского Днепра Бориса Филатова, против которого возбуждено дело о подстрекательстве к геноциду.

"Филатов Борис Альбертович. Украинец. Разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации", — отмечается в базе МВД без упоминания конкретной статьи.

Украинскую актрису из ролика в стиле ИГИЛ* объявили в розыск

Украинскую актрису из ролика в стиле ИГИЛ* объявили в розыск

Как сообщал Лайф, Следственный комитет в апреле 2022 года возбудил против Бориса Филатова производство за призывы убивать россиян по всему миру. Прославился он дерзкими высказываниями и в адрес сограждан. В частности, экс-советника руководителя офиса президента Алексея Арестовича ещё задолго до его отставки Филатов обозвал говорящей задницей.

Никита Осипов
  • Новости
  • МВД РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров