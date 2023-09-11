МВД России объявило в розыск мэра украинского Днепра Бориса Филатова
Мэр украинского города Днепра Борис Филатов © Getty Images / Sergii Kharchenko
Министерство внутренних дел России объявило в розыск мэра украинского Днепра Бориса Филатова, против которого возбуждено дело о подстрекательстве к геноциду.
"Филатов Борис Альбертович. Украинец. Разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации", — отмечается в базе МВД без упоминания конкретной статьи.
Как сообщал Лайф, Следственный комитет в апреле 2022 года возбудил против Бориса Филатова производство за призывы убивать россиян по всему миру. Прославился он дерзкими высказываниями и в адрес сограждан. В частности, экс-советника руководителя офиса президента Алексея Арестовича ещё задолго до его отставки Филатов обозвал говорящей задницей.