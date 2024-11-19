Экс-депутата Брюханову* осудили на 8 лет колонии за фейки о ВС РФ
Бывший муниципальный депутат столичного района Щукино Анастасия Брюханова* заочно приговорена к 8 годам колонии за распространение фейков о Вооружённых силах РФ. Решение вынес Хорошёвский суд Москвы, говорится в сообщении пресс-службы.
«Приговором Хорошёвского районного суда города Москвы Брюханова Анастасия Андреевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении суда.
Согласно данным следствия, Брюханова*, руководствуясь мотивами политической ненависти и вражды, 23 декабря 2022 года опубликовала на своей странице в соцсети заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил России в ходе специальной операции. В отношении неё было возбуждено уголовное дело. В июне 2023 года экс-политик была объявлена в федеральный розыск, а в декабре — в международный. Срок наказания в виде лишения свободы начнет исчисляться с момента её экстрадиции на территорию России.
Ранее Life.ru сообщал, что Тушинский районный суд Москвы вынес приговор педиатру Надежде Буяновой, которая оскорбила память погибшего бойца Вооружённых сил России в присутствии его 7-летнего сына и пыталась покинуть страну. Она была признана виновной в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России с использованием своего служебного положения».
* Признана Минюстом РФ иностранным агентом.
flickr / karina gradusova