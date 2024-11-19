Экс-депутата Брюханову* осудили на 8 лет колонии за фейки о ВС РФ

Согласно данным следствия, Брюханова*, руководствуясь мотивами политической ненависти и вражды, 23 декабря 2022 года опубликовала на своей странице в соцсети заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил России в ходе специальной операции. В отношении неё было возбуждено уголовное дело. В июне 2023 года экс-политик была объявлена в федеральный розыск, а в декабре — в международный. Срок наказания в виде лишения свободы начнет исчисляться с момента её экстрадиции на территорию России.