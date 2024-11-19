Супругу осуждённого в США россиянина Лихтенштейна приговорили к тюрьме
WP: Супруга осуждённого в США россиянина Лихтенштейна получила 18 месяцев тюрьмы
Илья Лихтенштейн с супругой Хизер Морган. Фото © Twitter/ Heather R Morgan
В США к 18 месяцам тюремного заключения приговорили супругу россиянина Ильи Лихтенштейна – рэпершу и журналистку Хизер Морган. Исполнительницу обвинили в отмывании похищенных биткоинов, сообщает газета Washington Post.
«Морган... в федеральном суде была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за то, что помогала супругу отмыть часть 120 тысяч биткоинов», — пишет издание.
Напомним, что в 2022 году супружеская пара попалась на хищении биткоинов на четыре с половиной миллиарда долларов. Сначала Илья и Хизер избежали ареста. В 2023 году они признали вину. В середине ноября Лихтенштейна приговорили к пяти годам лишения свободы.