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19 ноября, 07:21

Супругу осуждённого в США россиянина Лихтенштейна приговорили к тюрьме

WP: Супруга осуждённого в США россиянина Лихтенштейна получила 18 месяцев тюрьмы

Илья Лихтенштейн с супругой Хизер Морган. Фото © Twitter/ Heather R Morgan

Илья Лихтенштейн с супругой Хизер Морган. Фото © Twitter/ Heather R Morgan

В США к 18 месяцам тюремного заключения приговорили супругу россиянина Ильи Лихтенштейна – рэпершу и журналистку Хизер Морган. Исполнительницу обвинили в отмывании похищенных биткоинов, сообщает газета Washington Post.

«Морган... в федеральном суде была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за то, что помогала супругу отмыть часть 120 тысяч биткоинов», — пишет издание.

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Напомним, что в 2022 году супружеская пара попалась на хищении биткоинов на четыре с половиной миллиарда долларов. Сначала Илья и Хизер избежали ареста. В 2023 году они признали вину. В середине ноября Лихтенштейна приговорили к пяти годам лишения свободы.

Наталья Афонина
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