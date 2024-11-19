Супругу осуждённого в США россиянина Лихтенштейна приговорили к тюрьме

«Морган... в федеральном суде была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за то, что помогала супругу отмыть часть 120 тысяч биткоинов», — пишет издание.

Напомним, что в 2022 году супружеская пара попалась на хищении биткоинов на четыре с половиной миллиарда долларов. Сначала Илья и Хизер избежали ареста. В 2023 году они признали вину. В середине ноября Лихтенштейна приговорили к пяти годам лишения свободы.