Ярого националиста-наёмника ВСУ из Литвы приговорили в России к длительному сроку

В России заочно осудили литовского наёмника Римаса Армайтиса, приговорив к лишению свободы на 12,5 года за участие в военном конфликте на стороне ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Уточняется, что Армайтис был ярым сторонником националистических идей и в 2022 года добровольно стал наёмником ВСУ.

«Армайтис длительное время за материальное вознаграждение участвовал в боевых действиях на стороне Украины против <...> Вооружённых Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Армайтиса объявили в международный розыск. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте).