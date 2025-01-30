Ярого националиста-наёмника ВСУ из Литвы приговорили в России к длительному сроку
В РФ заочно осудили литовского наёмника за участие в конфликте на стороне ВСУ
Римас Армайтис. Обложка © Telegram / Следком
В России заочно осудили литовского наёмника Римаса Армайтиса, приговорив к лишению свободы на 12,5 года за участие в военном конфликте на стороне ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Уточняется, что Армайтис был ярым сторонником националистических идей и в 2022 года добровольно стал наёмником ВСУ.
«Армайтис длительное время за материальное вознаграждение участвовал в боевых действиях на стороне Украины против <...> Вооружённых Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Армайтиса объявили в международный розыск. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте).
Ранее в ДНР суд заочно приговорил грузинского наёмника Георгия Гелашвили к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины. Прокуратура региона сообщила, что он признан виновным по статье 359 УК РФ и объявлен в международный розыск.