Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 09:14

Суд в ДНР заочно приговорил грузинского наёмника ВСУ к 14 годам колонии

Грузинский наёмник Георгий Гелашвили. Обложка © Telegram / Следком

Грузинский наёмник Георгий Гелашвили. Обложка © Telegram / Следком

В ДНР суд заочно приговорил грузинского наёмника Георгия Гелашвили к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины. Прокуратура региона сообщила, что он признан виновным по статье 359 УК РФ и объявлен в международный розыск.

Гелашвили прибыл в Украину в марте 2022 года и вступил в «Грузинский национальный легион»*, признанный террористическим в России. Он прошёл военную подготовку и с мая 2022 по октябрь 2024 года участвовал в боях против сил ДНР, ЛНР и российских военнослужащих в составе «Кавказского легиона», за что получил 2,4 миллиона рублей. Ранее он служил снайпером и оператором беспилотников в Силах обороны Грузии.

Отряд из польских наёмников ВСУ погиб во время чаепития из-за незнания русского
Отряд из польских наёмников ВСУ погиб во время чаепития из-за незнания русского

Также верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к тюремному заключению 31-летнего американского легионера ВСУ Александра Гранта Тобиассена, которого признали виновным по статье о наёмничестве. Суд постановил, что Тобиассен в 2017 году попал на Украину через польский приграничный пункт. Там прожжённый в боях вояка присоединился к ВСУ в качестве наёмника.

* Организация признана террористической, запрещена в Российской Федерации и включена в реестр террористов и экстремистов.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar