Суд в ДНР заочно приговорил грузинского наёмника ВСУ к 14 годам колонии

В ДНР суд заочно приговорил грузинского наёмника Георгия Гелашвили к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины. Прокуратура региона сообщила, что он признан виновным по статье 359 УК РФ и объявлен в международный розыск.

Гелашвили прибыл в Украину в марте 2022 года и вступил в «Грузинский национальный легион»*, признанный террористическим в России. Он прошёл военную подготовку и с мая 2022 по октябрь 2024 года участвовал в боях против сил ДНР, ЛНР и российских военнослужащих в составе «Кавказского легиона», за что получил 2,4 миллиона рублей. Ранее он служил снайпером и оператором беспилотников в Силах обороны Грузии.

Также верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к тюремному заключению 31-летнего американского легионера ВСУ Александра Гранта Тобиассена, которого признали виновным по статье о наёмничестве. Суд постановил, что Тобиассен в 2017 году попал на Украину через польский приграничный пункт. Там прожжённый в боях вояка присоединился к ВСУ в качестве наёмника.