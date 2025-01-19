Эксперт объяснил загадочные смерти западных офицеров после визитов на Украину

На страницах западной прессы всё чаще стали появляться некрологи, посвящённые высокопоставленным военным стран НАТО, которые погибли при загадочных обстоятельствах. Причём ранее все они посещали Украину для обучения ВСУ, обратил внимание обозреватель телеканала «Царьград» Влад Шлепченко. Эксперт не исключил, что эти смерти связаны с ударами ВС РФ по вражеским военным объектам.

Шлепченко напомнил, что летом прошлого года из жизни ушёл 59-летний ветеран Корпуса морской пехоты США в отставке Уильям Ф. Маллен. Офицер якобы скончался во время тренировок на одной из американских военных баз. А бывший начгенштаба Франции Жан-Луи Жоржелен внезапно пропал во время альпинистского похода. Незадолго до этого они находились в Незалежной и инструктировали ВСУ. Немало сообщений и о гибели посещавших Украину спецназовцев в различных происшествиях.

Эксперт связал участившиеся несчастные случаи с ударами по расположениям подразделений ВСУ, где также могли проживать военные инструкторы Запада. Одна из таких атак произошла совсем недавно в Самборе Львовской области, где пострадали казармы 675-й отдельной радиолокационной роты и 703-го инженерного полка.

«И есть предположение, что там находились какие-то «отпускники» с Запада. В общем, надо будет внимательно смотреть за некрологами в ближайшее время. Могут начать происходить аварии, значит, авиакатастрофы», — допустил Шлепченко.