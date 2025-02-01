Армия России нанесла массированный удар по энергетике и военным объектам Украины: что известно

Российские военные наносят массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. Ряд украинских СМИ сообщил о повреждении инфраструктуры и взрывах. Что известно к данному часу — в материале Life.ru.

По информации украинских изданий, сообщения о взрывах поступают из Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской и Одесской областей. По предварительной информации, под удар попал военный аэродром в Василькове, расположенном в Киевской области.

Очевидцы также сообщают о взрывах в районе военного аэродрома Староконстантинова в Хмельницкой области, где проводятся работы по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости», что в городе Ахтырка Сумской области ликвидировано почти два десятка бойцов ВСУ в ходе удара по пункту временной дислокации.

В Полтавской области атака была направлена на энергетическую инфраструктуру в Миргородском районе. Аварийные отключения электроэнергии также начались в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, кроме Житомирской области.