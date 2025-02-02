Пошла «ответка»: Взрывы раздались в Сумах, откуда были запущены ракеты по Судже
Взрывы раздались в Сумах, Харькове и Киевской области
Серия взрывов раздалась в районе Сум в ночь на 2 февраля, сообщил украинский телеканал ТСН. Информацию о «прилётах» подтвердили и в областной военной администрации. В городе звучат сирены воздушной тревоги.
Также местные СМИ сообщают о взрывах в Киевской области и Харькове.
По данным Минобороны России, именно с территории Сумской области был произведён пуск ракет, которые ударили по школе-интернату в Судже вечером 1 февраля. Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал произошедшее преступлением, у которого не будет сроков давности.
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