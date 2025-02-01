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1 февраля, 19:55

«Антикриз на крови»: Коц назвал виновников удара по интернату с россиянами в Судже

Военкор Коц опроверг причастность ВС РФ к удару по интернату в Судже

По зданию школы-интерната в Судже нанесён авиаудар. Под завалами могут находиться до 100 человек. Генштаб ВСУ традиционно обвинил в произошедшем Россию, однако факты говорят о причастности к трагедии украинских боевиков. По словам военкора Александра Коца, противник намеренно устроил кровавую провокацию, дабы отвлечь внимание мировой общественности от бойни в Русском Поречном.

«Об этом интернате прекрасно осведомлены все принимающие решения лица. Мне его с беспилотника показывали наши дроноводы. И в тот момент, когда ООН и Красный Крест пусть вяло, но всё-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, мы вдруг бомбим собственных граждан, оказавшихся в заложниках?» — указал на несостыковки Коц, описав произошедшее как «антикриз на крови».

О непричастности ВС РФ говорят и мониторинговые каналы, которые зафиксировали пуск четырёх ракет из Сумской области незадолго до удара. Официальных комментариев пока не поступало.

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Напомним, что Вооружённые силы РФ не наносят удары по населённым пунктам, а работают исключительно по военным объектам противника высокоточным оружием избирательного действия. Киев же неоднократно попадался на подобных жестоких акциях, цель которых — напугать людей.

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Илья Пушкарев
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