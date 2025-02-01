По зданию школы-интерната в Судже нанесён авиаудар. Под завалами могут находиться до 100 человек. Генштаб ВСУ традиционно обвинил в произошедшем Россию, однако факты говорят о причастности к трагедии украинских боевиков. По словам военкора Александра Коца, противник намеренно устроил кровавую провокацию, дабы отвлечь внимание мировой общественности от бойни в Русском Поречном.

«Об этом интернате прекрасно осведомлены все принимающие решения лица. Мне его с беспилотника показывали наши дроноводы. И в тот момент, когда ООН и Красный Крест пусть вяло, но всё-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, мы вдруг бомбим собственных граждан, оказавшихся в заложниках?» — указал на несостыковки Коц, описав произошедшее как «антикриз на крови».