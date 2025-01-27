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Регион
27 января, 01:42

Запорожский «Мотор Сич» потерял ещё один цех после тесного знакомства с «Искандером»

Рогов: 65-й цех завода «Мотор Сич» в Запорожье уничтожен ракетным ударом

Вооружённые силы России нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по 65-му цеху завода «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Корпус цеха полностью разрушен, также обрушились пролёты в стоящих рядом управленческих зданиях», — отметил он.

Рогов напомнил, что в 65-м цехе производились силовые установки для авиационной техники. Из-за уничтожения всего оборудования оперативно возобновить работу там невозможно. Это, по его словам, является серьёзным ударом по противнику и важным шагом для обеспечения безопасности России.

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Напомним, что завод «Мотор Сич» не впервые принимает российские ракеты с начала 2025 году. 8 января один из прилётов по предприятию даже попал на видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Тимур Хингеев
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