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Регион
21 января, 08:12

Беженка из Суджи рассказала о жестокой расправе ВСУ над беременной девушкой

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ застрелили беременную

Жительница Суджанского района Курской области поведала, как украинские боевики во время своего вторжения в регион расстреляли девушку возле трассы. Погибшая была беременна. Об этом сообщает ТАСС.


«Женщину беременную расстреляли. Это по трассе, в районе Куриловки. Там страшно было. По селам там вообще страсти творились», — вспоминала она.

По её словам, солдаты ВСУ также выносили имущество из домов местных жителей и уводили детей из интернатов. Женщина сильно опечалена, что её родной город сейчас сильно разбит.

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Ранее беженка из города Селидово рассказала, как солдаты украинской армии убили 12 человек, которые пришли набрать воды к единственной в населённом пункте скважине. По её словам, в это место за водой ходил весь город, пока его не взорвали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Владимир Озеров
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