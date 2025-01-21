Беженка из Суджи рассказала о жестокой расправе ВСУ над беременной девушкой
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ застрелили беременную
Жительница Суджанского района Курской области поведала, как украинские боевики во время своего вторжения в регион расстреляли девушку возле трассы. Погибшая была беременна. Об этом сообщает ТАСС.
«Женщину беременную расстреляли. Это по трассе, в районе Куриловки. Там страшно было. По селам там вообще страсти творились», — вспоминала она.
По её словам, солдаты ВСУ также выносили имущество из домов местных жителей и уводили детей из интернатов. Женщина сильно опечалена, что её родной город сейчас сильно разбит.
Ранее беженка из города Селидово рассказала, как солдаты украинской армии убили 12 человек, которые пришли набрать воды к единственной в населённом пункте скважине. По её словам, в это место за водой ходил весь город, пока его не взорвали.
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