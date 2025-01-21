Беженка из Суджи рассказала о жестокой расправе ВСУ над беременной девушкой

Жительница Суджанского района Курской области поведала, как украинские боевики во время своего вторжения в регион расстреляли девушку возле трассы. Погибшая была беременна. Об этом сообщает ТАСС.



«Женщину беременную расстреляли. Это по трассе, в районе Куриловки. Там страшно было. По селам там вообще страсти творились», — вспоминала она.

По её словам, солдаты ВСУ также выносили имущество из домов местных жителей и уводили детей из интернатов. Женщина сильно опечалена, что её родной город сейчас сильно разбит.