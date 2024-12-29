ВСУ убили 12 жителей Селидово, набиравших воду у единственной скважины в городе
Беженка из Селидово: ВСУ убили мирных жителей у единственной скважины с водой
В Селидово украинские военные убили 12 жителей, которые пришли к единственной скважине в населённом пункте с питьевой водой. Об этом рассказала беженка из города Елена Николаенко.
«Все, которые остались в Селидово жить, все ходили, питьевая вода только возле шестой школы… Двенадцать человек там погибло. Они специально её взорвали, скважину взорвали», — сказала женщина в беседе с РИА «Новости», добавив, что к этому месту ходил за водой весь город.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ нашли более десяти тел гражданских лиц в освобождённом городе Селидово, которые были убиты украинскими солдатами. Кроме того, у некоторых жертв судмедэксперты следы пыток. Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Селидова 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
Life.ru / Шедеврум