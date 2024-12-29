ВСУ убили 12 жителей Селидово, набиравших воду у единственной скважины в городе

В Селидово украинские военные убили 12 жителей, которые пришли к единственной скважине в населённом пункте с питьевой водой. Об этом рассказала беженка из города Елена Николаенко.

«Все, которые остались в Селидово жить, все ходили, питьевая вода только возле шестой школы… Двенадцать человек там погибло. Они специально её взорвали, скважину взорвали», — сказала женщина в беседе с РИА «Новости», добавив, что к этому месту ходил за водой весь город.