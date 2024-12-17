Более сотни мирных жителей освобождённого города Селидово в ДНР были расстреляны ВСУшниками. Об этом сообщил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

«Что касается количества жертв, местные жители говорят о сотнях убитых. <…> Мы даём очень консервативную оценку — порядка более сотни. Местные жители открыто нам говорят, что несколько сотен», — сказал он на пресс-конференции.

Как подчеркнул Григорьев, украинские войска при отступлении из города Селидово «убили всех, кого могли убить».