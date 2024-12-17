«Убили всех, кого могли»: ВСУ при отступлении из Селидова расстреляли сотни мирных жителей
Григорьев: ВСУ расстреляли более сотни мирных жителей Селидова
Более сотни мирных жителей освобождённого города Селидово в ДНР были расстреляны ВСУшниками. Об этом сообщил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России Максим Григорьев.
«Что касается количества жертв, местные жители говорят о сотнях убитых. <…> Мы даём очень консервативную оценку — порядка более сотни. Местные жители открыто нам говорят, что несколько сотен», — сказал он на пресс-конференции.
Как подчеркнул Григорьев, украинские войска при отступлении из города Селидово «убили всех, кого могли убить».
Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ нашли более десяти тел гражданских лиц в освобождённом городе Селидово, которые были убиты украинскими солдатами. Кроме того, у некоторых жертв судмедэксперты следы пыток. Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Селидова 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение, поскольку там находился один из крупнейших укрепрайонов ВСУ.
Telegram / V_Zelenskiy_official