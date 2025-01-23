Медведев объяснил, с какой целью Киев наносит удары по гражданским объектам

Одной из причин, по которой Киев регулярно наносит удары по российской гражданской инфраструктуре, является стремление «просто напугать людей». Об этом в ходе заседания специальной группы Военно-промышленной комиссии России заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Противник постоянно пытается предпринимать военные акции на территории нашей страны. Цель понятна: снизить потенциал наших Вооружённых сил и ослабить экономику государства, но подчас просто напугать людей, когда под обстрел попадает гражданская инфраструктура», — считает он.