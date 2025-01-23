Медведев объяснил, с какой целью Киев наносит удары по гражданским объектам
Медведев: Киев атакует гражданские объекты РФ, стремясь «просто напугать людей»
Одной из причин, по которой Киев регулярно наносит удары по российской гражданской инфраструктуре, является стремление «просто напугать людей». Об этом в ходе заседания специальной группы Военно-промышленной комиссии России заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Противник постоянно пытается предпринимать военные акции на территории нашей страны. Цель понятна: снизить потенциал наших Вооружённых сил и ослабить экономику государства, но подчас просто напугать людей, когда под обстрел попадает гражданская инфраструктура», — считает он.
Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал ультиматум Владимира Зеленского, потребовавшего от России вернуться к границам февраля 2022 года для начала переговоров об урегулировании конфликта. Зампред Совета безопасности ответил киевскому лидеру так: лучшим ответом на подобные призывы будут эффективные действия Армии России и победа на поле боя.
Life.ru