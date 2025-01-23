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Регион
23 января, 15:00

Названы европейские страны, которые готовы отправить на Украину до 50 тысяч солдат

Politico: Страны ЕС начали готовиться к отправке 50 тысяч солдат на Украину

Западные СМИ сообщили, что в Европе идут переговоры об отправке на Украину до 50 тысяч солдат из пяти-шести стран ЕС, которые будут охранять «демаркационную линию» между войсками Москвы и Киева в случае прекращения огня. О возможном формировании сил сдерживании пишет Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.

Как сообщает собеседник издания, Великобритания и Франция оказались в числе тех немногих государств, кто уже приступил к предварительному планированию введения войск в зону боевых действий.

Высокопоставленный французский военный офицер, который предпочёл остаться инкогнито, заявил в беседе с изданием, что европейские солдаты появятся на территории Украины очень скоро. Причиной тому — желание американского лидера Дональда Трампа одержать дипломатические победы в течение первых ста дней своего пребывания в Белом доме. Однако по словам военного эксперта, есть много рисков, которые ставят под угрозу миротворческий план ЕС.

Стармер и Макрон ведут тайные переговоры об отправке военных на Украину
Стармер и Макрон ведут тайные переговоры об отправке военных на Украину

Ранее Владимир Зеленский обратился к странам НАТО с просьбой прислать в зону вооружённого конфликта с РФ 200 тысяч солдат. Однако участники альянса сочли подобный сценарий невозможным, категорически отказав главе Киевского режима.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Respiro

Ольга Сливченко
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