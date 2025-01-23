Названы европейские страны, которые готовы отправить на Украину до 50 тысяч солдат

Западные СМИ сообщили, что в Европе идут переговоры об отправке на Украину до 50 тысяч солдат из пяти-шести стран ЕС, которые будут охранять «демаркационную линию» между войсками Москвы и Киева в случае прекращения огня. О возможном формировании сил сдерживании пишет Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.

Как сообщает собеседник издания, Великобритания и Франция оказались в числе тех немногих государств, кто уже приступил к предварительному планированию введения войск в зону боевых действий.

Высокопоставленный французский военный офицер, который предпочёл остаться инкогнито, заявил в беседе с изданием, что европейские солдаты появятся на территории Украины очень скоро. Причиной тому — желание американского лидера Дональда Трампа одержать дипломатические победы в течение первых ста дней своего пребывания в Белом доме. Однако по словам военного эксперта, есть много рисков, которые ставят под угрозу миротворческий план ЕС.