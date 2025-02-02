Хинштейн: Достоверных данных о числе пострадавших при ударе по Судже нет
Данные о точном числе пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по интернату в Судже в настоящий момент отсутствуют. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — подчеркнул Хинштейн.
Напомним, что украинские боевики ударили по школе-интернату на территории оккупированной Суджи вечером 1 февраля. Сначала Киев пытался обвинить в произошедшем Россию, но в Минобороны РФ сообщили о зафиксированных пусках ракет из Сумской области.