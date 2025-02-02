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1 февраля, 22:33

Хинштейн: Достоверных данных о числе пострадавших при ударе по Судже нет

Данные о точном числе пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по интернату в Судже в настоящий момент отсутствуют. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — подчеркнул Хинштейн.

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Напомним, что украинские боевики ударили по школе-интернату на территории оккупированной Суджи вечером 1 февраля. Сначала Киев пытался обвинить в произошедшем Россию, но в Минобороны РФ сообщили о зафиксированных пусках ракет из Сумской области.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Тимур Хингеев
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