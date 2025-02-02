Минобороны России прокомментировало трагедию в курской Судже, где под ударом оказался дом-интернат с гражданскими. По информации ведомства, автором кровавой акции стал киевский режим. Силы ПВО РФ зафиксировали пуск вражеских ракет из Сумской области.

«Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населённом пункте Русское Поречное», — уверены в МО.

В ведомстве подчеркнули, что очередное военное преступление ВСУ вновь показало нечеловеческую сущность киевского режима.