«Найдём и убьём»: Трамп отдал приказ нанести удар по одному из главарей ИГИЛ* в Сомали

Президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ военным нанести удар по одному из лидеров ИГИЛ* в Сомали. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Этим утром я отдал военным приказ о нанесении высокоточных авиаударов по влиятельному организатору атак ИГИЛ* и другим террористам, которых он завербовал и возглавил в Сомали», — написал республиканец.

Трамп отметил, что террористы, представляющие угрозу для Штатов и их союзников, были обнаружены в укрытиях в пещерах. Удары ВС США привели к уничтожению этих укрытий и ликвидации значительного числа боевиков. По словам американского лидера, операция по поимке данного лидера ИГИЛ* велась на протяжении длительного времени. Он также обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она не смогла «действовать достаточно быстро, чтобы завершить эту задачу».

«Моё послание ИГИЛ* и другим, кто станет атаковать американцев, заключается в следующем: мы найдём вас и убьём», — подытожил республиканец.

Ранее Трамп утвердил указ о признании террористами хуситов из «Ансар Аллах». Он отметил, что хуситы представляют угрозу американским гражданам и сотрудникам на Ближнем Востоке, а также ставят под удар безопасность союзников США и стабильность морской торговли.