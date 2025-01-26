В Нигерии повстанцы-исламисты напали на военную базу и убили 20 человек

24 января в штате Борно на северо-востоке Нигерии повстанцы-исламисты напали на военную базу. По данным агентства Reuters, погибли по меньшей мере 20 военнослужащих нигерийской армии. Предположительно, нападение совершила террористическая организация «Западноафриканская провинция Исламского государства»*.

По данным издания, террористы также убили командира нигерийской армии. Выживший военнослужащий рассказал, что войска были застигнуты врасплох, а вооружённые столкновения длились более трёх часов.

Ранее в Нигерии пассажирский Boeing совершил жёсткую посадку. Лайнер выполнял рейс из Лагоса в Вашингтон, однако после взлёта на борту возникли технические неполадки. Boeing с 245 пассажирами и 11 членами экипажа резко потерял высоту, после чего пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета. Известно о 38 пострадавших.