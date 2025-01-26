Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 12:50

В Нигерии повстанцы-исламисты напали на военную базу и убили 20 человек

Reuters: В Нигерии повстанцы-исламисты убили не менее 20 человек на военной базе

24 января в штате Борно на северо-востоке Нигерии повстанцы-исламисты напали на военную базу. По данным агентства Reuters, погибли по меньшей мере 20 военнослужащих нигерийской армии. Предположительно, нападение совершила террористическая организация «Западноафриканская провинция Исламского государства»*.

По данным издания, террористы также убили командира нигерийской армии. Выживший военнослужащий рассказал, что войска были застигнуты врасплох, а вооружённые столкновения длились более трёх часов.

Количество погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 86
Количество погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 86

Ранее в Нигерии пассажирский Boeing совершил жёсткую посадку. Лайнер выполнял рейс из Лагоса в Вашингтон, однако после взлёта на борту возникли технические неполадки. Boeing с 245 пассажирами и 11 членами экипажа резко потерял высоту, после чего пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета. Известно о 38 пострадавших.

* Запрещённая в России террористическая организация

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Алена Пенчугина
  • Новости
  • нигерия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar