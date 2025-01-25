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24 января, 21:01

Пассажирский Boeing совершил жёсткую посадку в Нигерии, пострадали 38 человек

Пассажирский самолёт Boeing 787-8 авиакомпании United Airline совершил аварийную посадку в международном аэропорту имени Мурталы Мухаммеда в нигерийском Лагосе. Об этом сообщает издание The Sun.

Лайнер выполнял рейс из Лагоса в Вашингтон, однако после взлёта на борту возникли технические неполадки. Boeing с 245 пассажирами и 11 членами экипажа резко потерял высоту, после чего пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Кадры из салона самолёта после посадки. Видео © X / Breaking Aviation News & Videos

По данным директора по связям с общественностью и защите прав потребителей Федерального управления аэропортов Нигерии (FAAN) Обиагели Ораха, серьёзные ранения получили шесть человек, включая четырёх пассажиров и двух членов экипажа. Ещё 27 пассажиров и пять членов экипажа получили лёгкие травмы. Их оперативно доставили в медицинские учреждения. Причины произошедшего выясняются.

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Ранее десятки самолётов были вынуждены изменить маршруты из-за падения обломков космического корабля Starship. SpaceX потеряла прототип в ходе седьмого испытательного пуска. Зрелищные кадры публиковал Life.ru.

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X / Breaking Aviation News & Videos

Анатолий Цейко
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