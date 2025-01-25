Пассажирский Boeing совершил жёсткую посадку в Нигерии, пострадали 38 человек

Пассажирский самолёт Boeing 787-8 авиакомпании United Airline совершил аварийную посадку в международном аэропорту имени Мурталы Мухаммеда в нигерийском Лагосе. Об этом сообщает издание The Sun.

Лайнер выполнял рейс из Лагоса в Вашингтон, однако после взлёта на борту возникли технические неполадки. Boeing с 245 пассажирами и 11 членами экипажа резко потерял высоту, после чего пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Кадры из салона самолёта после посадки. Видео © X / Breaking Aviation News & Videos