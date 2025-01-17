SpaceX потеряла прототип корабля Starship в ходе седьмого испытательного пуска

Компания SpaceX Илона Маска объявила о потере прототипа корабля Starship во время седьмого тестового старта.

«Мы подтверждаем, что корабль утерян», — сообщила ведущая онлайн-трансляции запуска на странице компании в социальной сети X.

Обломки корабля Starship. Видео © X/Dean Olson

Около 8,5 минут после начала полёта был потерян контакт со второй ступенью Starship. Летательный аппарат прекратил передавать телеметрию вскоре после того, как ускоритель приземлился. SpaceX планирует в ближайшие дни выяснить, что именно произошло с кораблём.

Седьмой испытательный полет гигантской ракеты SpaceX Starship состоялся этой ночью. Корабль и ракета Super Heavy поднялись в воздух в 16:37 по местному времени 16 ноября (01:37 мск 17 ноября). В этой миссии использовалась обновлённая версия Starship, которая была выше и тяжелее прежней. В то же время ракета-носитель уже во второй раз успешно вернулась на космодром.

Возвращение ракеты-носителя Super Heavy на космодром. Видео © X/SpaceX