Основатель SpaceX Илон Маск предложил установить на Марсе прямую демократию
Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что на Марсе следует внедрить прямую демократию, если его колонизация когда-либо станет реальностью. Такое предложение он озвучил в соцсети X, отвечая на вопрос пользователя о том, какая форма правления будет наиболее подходящей для Красной планеты.
«Марсиане решат, какая форма правления им подходит. Я рекомендую прямую, а не представительную демократию», — написал бизнесмен.
Маск также поделился своими планами по отправке космических кораблей Starship к Марсу. По его словам, непилотируемые миссии могут стартовать уже через два года, а пилотируемые — через четыре.
А недавно Маск высказался по поводу будущего Земли. По его мнению, Солнце сделает третью планету непригодной для жизни через 500 миллионов лет. В этом случае человечество будет вынуждено переселиться на Марс.
Life.ru / Шедеврум