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29 декабря, 23:28

Основатель SpaceX Илон Маск предложил установить на Марсе прямую демократию

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что на Марсе следует внедрить прямую демократию, если его колонизация когда-либо станет реальностью. Такое предложение он озвучил в соцсети X, отвечая на вопрос пользователя о том, какая форма правления будет наиболее подходящей для Красной планеты.

«Марсиане решат, какая форма правления им подходит. Я рекомендую прямую, а не представительную демократию», — написал бизнесмен.

Маск также поделился своими планами по отправке космических кораблей Starship к Марсу. По его словам, непилотируемые миссии могут стартовать уже через два года, а пилотируемые — через четыре.

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Маск назвал интересным возможное появление ядерной установки России на Луне

А недавно Маск высказался по поводу будущего Земли. По его мнению, Солнце сделает третью планету непригодной для жизни через 500 миллионов лет. В этом случае человечество будет вынуждено переселиться на Марс.

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Life.ru / Шедеврум

Анатолий Цейко
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