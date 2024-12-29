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29 декабря, 07:34

Маск назвал интересным возможное появление ядерной установки России на Луне

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на сообщение о планах создания ядерной установки России на Луне в период с 2033 по 2035 год. Он счёл данную информацию интересной.

«Интересно»,написал он в соцсети Х.

О планах России к 2035 году доставить на Луну атомную электростанцию (АЭС) писал RT. Сообщалось, что она будет возведена в партнёрстве с Китаем и Индией к 2035 году.

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Напомним, что Россия и Китай в 2021 году достигли соглашения по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции. Кроме того, в ноябре 2023 года генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв заявил, что российские космонавты отправятся на Луну в период с 2031 по 2040 год. Саму базу на спутнике Земли планируют построить в период с 2041 по 2050 год.

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Life.ru / Шедеврум

Мария Любицкая
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