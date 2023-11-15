Названы сроки высадки первой экспедиции российских космонавтов на Луну

Российские космонавты отправятся на Луну в период с 2031 по 2040 год. Об этом заявил генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.

"Подготовка к развёртыванию лунной базы — 2031–2040 [годы]", — указано в проекте дорожной карты освоения Луны. Схему представил Соловьёв на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полёты в космос" в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Кроме того, по информации генконструктора РКК "Энергия", саму базу на спутнике Земли планируют построить в период с 2041 по 2050 год. В этот период также будут проводиться геологические исследования.