Названы сроки высадки первой экспедиции российских космонавтов на Луну
Генконструктор РКК "Энергия" Соловьёв: Лунную базу начнут строить с 2041 года
Российские космонавты отправятся на Луну в период с 2031 по 2040 год. Об этом заявил генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.
"Подготовка к развёртыванию лунной базы — 2031–2040 [годы]", — указано в проекте дорожной карты освоения Луны. Схему представил Соловьёв на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полёты в космос" в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.
Кроме того, по информации генконструктора РКК "Энергия", саму базу на спутнике Земли планируют построить в период с 2041 по 2050 год. В этот период также будут проводиться геологические исследования.
А ранее Лайф писал, что в Москве начали проводить эксперимент SIRIUS-23. Шестерых "космонавтов" заперли в специальной капсуле для имитации полёта на Луну. Там они проведут целый год, изучая медико-биологические и психологические проблемы, которые связаны с ограничением пространства во время космических полётов.
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