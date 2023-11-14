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14 ноября, 12:42

Шестерых "космонавтов" заперли на целый год в капсуле для имитации полёта на Луну

В Москве стартовал эксперимент по изоляции экипажа для имитации полёта на Луну

<p>Участники эксперимента по изоляции экипажа для имитации полёта на Луну. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-84925927_1839" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГНЦ РФ – ИМБП РАН</a></p>

Участники эксперимента по изоляции экипажа для имитации полёта на Луну. Обложка © VK / ГНЦ РФ – ИМБП РАН

В Москве на базе Института медико-биологических проблем Российской академии наук стартовал эксперимент SIRIUS-23 по изоляции экипажа для имитации полёта на Луну. Шестерых "космонавтов" оставят на целый год в специальной капсуле.

Члены экипажа заходят в капсулу, где проведут целый год в рамках эксперимента по имитации полёта на Луну. Видео © VK / ГНЦ РФ ИМБП РАН

Членами экипажа стали исследователь Ольга Мастицкая из Белоруссии, а также россияне: командир Юрий Чеботарёв, бортинженер Анжелика Парфёнова, врач Ксения Орлова, исследователь Ксения Шишенина и исследователь Рустам Зарипов. В ходе проекта планируется изучить медико-биологические и психологические проблемы, которые связаны с ограничением пространства во время космических полётов. Участникам предстоит пять раз "высаживаться" на поверхность Луны. Кроме того, им нужно будет справиться с несколькими нештатными ситуациями, способными привести к аварии.

По сценарию экипаж за четыре дня "доберётся" до орбиты спутника Земли и там "пристыкуется" к окололунной орбитальной станции. А через месяц к нему присоединится транспортный корабль дооснащения. При этом обратный "полёт" стартует на 362-е сутки.

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Никита Осипов
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