Шестерых "космонавтов" заперли на целый год в капсуле для имитации полёта на Луну

В Москве на базе Института медико-биологических проблем Российской академии наук стартовал эксперимент SIRIUS-23 по изоляции экипажа для имитации полёта на Луну. Шестерых "космонавтов" оставят на целый год в специальной капсуле.

Члены экипажа заходят в капсулу, где проведут целый год в рамках эксперимента по имитации полёта на Луну. Видео © VK / ГНЦ РФ – ИМБП РАН

Членами экипажа стали исследователь Ольга Мастицкая из Белоруссии, а также россияне: командир Юрий Чеботарёв, бортинженер Анжелика Парфёнова, врач Ксения Орлова, исследователь Ксения Шишенина и исследователь Рустам Зарипов. В ходе проекта планируется изучить медико-биологические и психологические проблемы, которые связаны с ограничением пространства во время космических полётов. Участникам предстоит пять раз "высаживаться" на поверхность Луны. Кроме того, им нужно будет справиться с несколькими нештатными ситуациями, способными привести к аварии.

По сценарию экипаж за четыре дня "доберётся" до орбиты спутника Земли и там "пристыкуется" к окололунной орбитальной станции. А через месяц к нему присоединится транспортный корабль дооснащения. При этом обратный "полёт" стартует на 362-е сутки.