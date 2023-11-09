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9 ноября, 14:29

"Роскосмос" займётся разработкой спутника связи для Казахстана

Борисов: "Роскосмос" получил запрос от Казахстана на изготовление спутника связи

"Роскосмос" тесно сотрудничает с коллегами из Казахстана. В частности, недавно был получен запрос на изготовление для республики спутника связи, сообщил директор госкорпорации Юрий Борисов.

"Мы в тесном контакте, нас связывает проект "Байтерек". <…> Мы получили запрос от казахстанской стороны на разработку спутника связи", — сказал он в интервью газете звестия".

Кроме того, по словам Борисова, Россия и Казахстан в настоящее время обсуждают возможность отправки на орбиту космонавта из республики.

Ранее Владимир Путин назвал участие России в проекте МКС до 2028 года временным решением. Как подчеркнул глава государства, необходимо создать собственную орбитальную станцию. Российский лидер также добавил, что функционирование МКС едва ли возможно без российских компетенций.

Учёный "Роскосмоса" рассказал, нужны ли нам такие космические пиарщики, как Илон Маск

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ТАСС / Роскосмос Медиа / Наталья Бережная

Наталья Исакова
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