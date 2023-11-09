"Роскосмос" займётся разработкой спутника связи для Казахстана

"Роскосмос" тесно сотрудничает с коллегами из Казахстана. В частности, недавно был получен запрос на изготовление для республики спутника связи, сообщил директор госкорпорации Юрий Борисов.

"Мы в тесном контакте, нас связывает проект "Байтерек". <…> Мы получили запрос от казахстанской стороны на разработку спутника связи", — сказал он в интервью газете "Известия".

Кроме того, по словам Борисова, Россия и Казахстан в настоящее время обсуждают возможность отправки на орбиту космонавта из республики.