Учёный "Роскосмоса" рассказал, нужны ли нам такие космические пиарщики, как Илон Маск
Учёный "Роскосмоса" Волынцев назвал Маска прекрасным коммерческим продуктом
Американский космический бизнесмен Илон Маск является прекрасным коммерческим продуктом, сегодня любое его действие становится объектом массового обсуждения. О том, нужны ли такие пиарщики в России, в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!" рассказал председатель совета молодых учёных и специалистов госкорпорации "Роскосмос" Андрей Волынцев.
Учёный "Роскосмоса" Андрей Волынцев назвал Илона Маска прекрасным коммерческим продуктом. Видео © VK / "Дайте сказать!"
"Для меня Илон Маск — это прекрасный коммерческий продукт, который обладает идеальным пиаром, идеальной рекламой и идеальным маркетингом. Я не знаю, насколько нужны в России люди, которые именно за счёт пиара что-то раздувают. У Маска был особый путь, который в том числе связан со спонсированием со стороны американских властей. Воспроизвести такое в мире крайне сложно, потому что подобные коммерческие продукты, как айфон, появляются раз на поколение и всё. Но говорить о каком-то именно таланте... Ну, организационный талант у него тоже есть", — отметил начальник отдела по разработке гироскопических приборов, включая те, которые применяются в ракетах "Союз".
Также учёный, отвечая на вопрос о популяризации космонавтики в России, отметил, что в настоящее время молодёжные проекты "Роскосмоса" выглядят как "целая экосистема". В частности, речь идёт и о взаимодействии госкорпорации с музеями космонавтики, и о профориентации детей. К примеру, с прошлого года в столичных школах впервые открылись космические классы. По его словам, также ежегодно в России проходят фестивали, где перед молодёжью выступают не какие-то пиарщики вроде Илона Маска, а молодые специалисты, которые честно рассказывают о любимой работе.
"Мы не занимаемся рекламой. Мы за честность, мы за здравый подход", — подчеркнул Волынцев.
Полный выпуск ток-шоу "Дайте сказать!" с Андреем Волынцевым и его коллегой Александром Афониным можно посмотреть в соцсети "ВКонтакте". На "Ютубе" без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.
Как сообщал Лайф, 26 октября Андрей Волынцев и Александр Афонин стали участниками встречи президента РФ Владимира Путина с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в РКК "Энергия" имени Сергея Королёва. В ходе беседы глава государства признался, что его очень расстроила авария "Луны-25". Кроме того, российский лидер подчеркнул, что без развития космической отрасли страны не могут претендовать на высокий статус на мировой арене.
Кадр из видео VК / "Дайте сказать!"