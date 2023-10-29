Учёный "Роскосмоса" рассказал, нужны ли нам такие космические пиарщики, как Илон Маск

Американский космический бизнесмен Илон Маск является прекрасным коммерческим продуктом, сегодня любое его действие становится объектом массового обсуждения. О том, нужны ли такие пиарщики в России, в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!" рассказал председатель совета молодых учёных и специалистов госкорпорации "Роскосмос" Андрей Волынцев.

Учёный "Роскосмоса" Андрей Волынцев назвал Илона Маска прекрасным коммерческим продуктом. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Для меня Илон Маск — это прекрасный коммерческий продукт, который обладает идеальным пиаром, идеальной рекламой и идеальным маркетингом. Я не знаю, насколько нужны в России люди, которые именно за счёт пиара что-то раздувают. У Маска был особый путь, который в том числе связан со спонсированием со стороны американских властей. Воспроизвести такое в мире крайне сложно, потому что подобные коммерческие продукты, как айфон, появляются раз на поколение и всё. Но говорить о каком-то именно таланте... Ну, организационный талант у него тоже есть", — отметил начальник отдела по разработке гироскопических приборов, включая те, которые применяются в ракетах "Союз".

Также учёный, отвечая на вопрос о популяризации космонавтики в России, отметил, что в настоящее время молодёжные проекты "Роскосмоса" выглядят как "целая экосистема". В частности, речь идёт и о взаимодействии госкорпорации с музеями космонавтики, и о профориентации детей. К примеру, с прошлого года в столичных школах впервые открылись космические классы. По его словам, также ежегодно в России проходят фестивали, где перед молодёжью выступают не какие-то пиарщики вроде Илона Маска, а молодые специалисты, которые честно рассказывают о любимой работе.

"Мы не занимаемся рекламой. Мы за честность, мы за здравый подход", — подчеркнул Волынцев.

Полный выпуск ток-шоу "Дайте сказать!" с Андреем Волынцевым и его коллегой Александром Афониным можно посмотреть в соцсети "ВКонтакте". На "Ютубе" без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.

