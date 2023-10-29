Инженер "Роскосмоса" раскрыл смысл фразы "прыжок в послезавтра", сказанной на встрече с Путиным

Инженер "Роскосмоса" Александр Афонин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил запустить национальный конкурс технических проектов для молодых учёных. Он также заявил о необходимости "прыжка в послезавтра", имея в виду развитие на опережение. Об этом специалист подробно рассказал в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Инженер "Роскосмоса" Александр Афонин на встрече с Владимиром Путиным предложил запустить Всероссийский национальный конкурс технических проектов. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Речь шла о том, что мы должны идти на опережение, в том числе было озвучено на встрече, что мы не должны равняться на кого-то, мы должны быть лучше. Поэтому речь шла именно о "прыжке в послезавтра", потому что в завтра уже у нас все космические державы стремятся", — отметил ведущий инженер-конструктор АО "Композит".

Инженер предложил президенту запустить Всероссийский национальный конкурс технических проектов госкорпорации "Роскосмос". По его словам, он может стать уникальной площадкой, на которой молодые студенты смогут встречаться, обмениваться идеями и генерировать новые продукты. Он считает, что лучших из них необходимо номинировать на гранты.