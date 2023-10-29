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29 октября, 11:30

Инженер "Роскосмоса" раскрыл смысл фразы "прыжок в послезавтра", сказанной на встрече с Путиным

Инженер "Роскосмоса" предложил Путину запустить конкурс технических проектов

Инженер "Роскосмоса" Александр Афонин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил запустить национальный конкурс технических проектов для молодых учёных. Он также заявил о необходимости "прыжка в послезавтра", имея в виду развитие на опережение. Об этом специалист подробно рассказал в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Инженер "Роскосмоса" Александр Афонин на встрече с Владимиром Путиным предложил запустить Всероссийский национальный конкурс технических проектов. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Речь шла о том, что мы должны идти на опережение, в том числе было озвучено на встрече, что мы не должны равняться на кого-то, мы должны быть лучше. Поэтому речь шла именно о "прыжке в послезавтра", потому что в завтра уже у нас все космические державы стремятся", — отметил ведущий инженер-конструктор АО "Композит".

В целях конкуренции: Путин предложил сделать услуги "Роскосмоса" платными

В целях конкуренции: Путин предложил сделать услуги "Роскосмоса" платными

Инженер предложил президенту запустить Всероссийский национальный конкурс технических проектов госкорпорации "Роскосмос". По его словам, он может стать уникальной площадкой, на которой молодые студенты смогут встречаться, обмениваться идеями и генерировать новые продукты. Он считает, что лучших из них необходимо номинировать на гранты.

По мнению Афонина, в последнее время стало больше молодых учёных с инициативами. Инженер "Роскосмоса" считает, что люди больше стремятся познать мир, рассказать о нём и внести в него что-то новое. Он указал, что многие студенты "горят" идеями и не стоят на месте.

Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по развитию ракетно-космической отрасли. Он поручил перейти к конвейерной сборке космических аппаратов, а также кратно нарастить состав орбитальной группировки России. Кроме того, глава государства призвал готовить подростков к космической деятельности со школьной скамьи.

Обложка ©

VK / "Дайте сказать!"

Илья Суриков
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