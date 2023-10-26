Путин поручил кратно нарастить состав орбитальной группировки России

Государство и бизнес должны консолидировать усилия для оперативного увеличения состава орбитальной группировки РФ. Соответствующее поручение озвучил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по развитию космической отрасли в Королёве.

"Необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки, обеспечить создание и эксплуатацию наших собственных многоспутниковых группировок", — призвал глава государства.

Кроме того, российский лидер поручил кабмину создать нацпроект по развитию космической сферы. Глава государства отвёл правительству срок до 1 июля 2024 года, чтобы разработать программу и утвердить её.