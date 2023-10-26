Регион

Уведомления отключены

26 октября, 20:14

Путин поручил кратно нарастить состав орбитальной группировки России

Государство и бизнес должны консолидировать усилия для оперативного увеличения состава орбитальной группировки РФ. Соответствующее поручение озвучил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по развитию космической отрасли в Королёве.

"Необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки, обеспечить создание и эксплуатацию наших собственных многоспутниковых группировок", — призвал глава государства.

Кроме того, российский лидер поручил кабмину создать нацпроект по развитию космической сферы. Глава государства отвёл правительству срок до 1 июля 2024 года, чтобы разработать программу и утвердить её.

Путин вспомнил, как его оговорка случайно "переименовала" космический проект

Путин вспомнил, как его оговорка случайно "переименовала" космический проект

В четверг президент РФ также побеседовал с молодыми учёными космической отрасли. Он пообещал отечественным специалистам поднять тему зарплат работников сферы, а также проработать вопрос о предоставлении им жилищных льгот.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Космонавтика
  • Политика
  • Наука и Технологии
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров