Путин вспомнил, как его оговорка случайно "переименовала" космический проект

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными рассказал, как его оговорка изменила название космического проекта. Он вспомнил случай, когда на публичном мероприятии оговорился и вместо "Эфир" сказал "Сфера".

"Приехал в Кремль, бывшему руководителю "Роскосмоса" позвонил и говорю: "Слушай, Дим, извини, я оговорился, сказал проект "Сфера". Он говорит: "А есть проект "Сфера". Я говорю: "Как? Я же оговорился". Он говорит: "Нет, мы уже всё переписали", — поделился подробностями Путин, уточнив, что обратно название менять не стали.