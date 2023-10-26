Путин вспомнил, как его оговорка случайно "переименовала" космический проект
Президент России Владимир Путин. Фото © Лайф / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными рассказал, как его оговорка изменила название космического проекта. Он вспомнил случай, когда на публичном мероприятии оговорился и вместо "Эфир" сказал "Сфера".
"Приехал в Кремль, бывшему руководителю "Роскосмоса" позвонил и говорю: "Слушай, Дим, извини, я оговорился, сказал проект "Сфера". Он говорит: "А есть проект "Сфера". Я говорю: "Как? Я же оговорился". Он говорит: "Нет, мы уже всё переписали", — поделился подробностями Путин, уточнив, что обратно название менять не стали.
Президент рассказал, что сначала проект назывался "Эфир". Решающую оговорку он сделал 7 июня 2018 года. "Сфера" подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Первый аппарат был запущен 22 октября на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.
Напомним, ранее Путин прибыл в Королёв, где осмотрел производственные цеха ракетно-космической корпорации "Энергия". Помимо этого, глава государства пообщался с молодыми учёными и провёл собрание на тему развития ракетно-космической отрасли. В рамках встречи российский лидер заявил, что высокий статус отдельных стран невозможен без её развития.