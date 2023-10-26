Регион

Уведомления отключены

26 октября, 19:04

Путин заявил о заинтересованности России в развитии частных космических компаний

<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Государство заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к партнёрству в космической отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными и специалистами космической сферы в РКК "Энергия" в Королёве.

"Вот мы сейчас только с руководителями этих компаний, <...> сейчас они мне об этих проблемах подробно рассказывали, поэтому я полностью разделяю вашу озабоченность, озабоченность ваших коллег. Самое главное заключается в том, что государство <...> заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе", ответил российский лидер представителю космической отрасли, обратившегося к президенту с просьбой заранее продумать механизмы финансирования частных космических компаний.

Путин вспомнил о докладе главы "Роскосмоса" после крушения "Луны-25"

Путин вспомнил о докладе главы "Роскосмоса" после крушения "Луны-25"

Напомним, ранее Путин прибыл в Королёв, где осмотрел производственные цеха ракетно-космической корпорации "Энергия". Помимо этого, глава государства пообщался с молодыми учёными и провёл собрание на тему развития ракетно-космической отрасли. В рамках встречи российский лидер заявил, что высокий статус отдельных стран без этого невозможен.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Бизнес
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров