Путин заявил о заинтересованности России в развитии частных космических компаний

Государство заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к партнёрству в космической отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными и специалистами космической сферы в РКК "Энергия" в Королёве.

"Вот мы сейчас только с руководителями этих компаний, <...> сейчас они мне об этих проблемах подробно рассказывали, поэтому я полностью разделяю вашу озабоченность, озабоченность ваших коллег. Самое главное заключается в том, что государство <...> заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе", — ответил российский лидер представителю космической отрасли, обратившегося к президенту с просьбой заранее продумать механизмы финансирования частных космических компаний.