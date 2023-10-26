Путин заявил о заинтересованности России в развитии частных космических компаний
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Государство заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к партнёрству в космической отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными и специалистами космической сферы в РКК "Энергия" в Королёве.
"Вот мы сейчас только с руководителями этих компаний, <...> сейчас они мне об этих проблемах подробно рассказывали, поэтому я полностью разделяю вашу озабоченность, озабоченность ваших коллег. Самое главное заключается в том, что государство <...> заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе", — ответил российский лидер представителю космической отрасли, обратившегося к президенту с просьбой заранее продумать механизмы финансирования частных космических компаний.
Напомним, ранее Путин прибыл в Королёв, где осмотрел производственные цеха ракетно-космической корпорации "Энергия". Помимо этого, глава государства пообщался с молодыми учёными и провёл собрание на тему развития ракетно-космической отрасли. В рамках встречи российский лидер заявил, что высокий статус отдельных стран без этого невозможен.