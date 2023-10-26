Путин призвал наладить серийный выпуск космических аппаратов

Глава государства Владимир Путин призвал в кратчайшие сроки перейти к конвейерной сборке космических аппаратов. Он подчеркнул, что эта тема неоднократно обсуждалась с главой госкорпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым.

"Что для этого необходимо? Первое — это налаживание именно серийного производства космических аппаратов, переход к конвейерной сборке", — заявил президент, говоря об увеличении состава отечественной орбитальной группировки.

Вместе с этим российский лидер поручил сделать доставку космических аппаратов на орбиту радикально ниже. Кроме того, Путин заявил о необходимости создания инфраструктуры для массовых запусков спутников, включая малые космические аппараты, и обеспечения доступа к ней для частных технологических компаний.