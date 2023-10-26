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26 октября, 20:10

Путин призвал наладить серийный выпуск космических аппаратов

Путин поручил перейти к конвейерной сборке космических аппаратов

<p>Президент Владимир Путин на площадке РКК "Энергия" им. С.П. Королёва осмотрел выставку перспективных проектов космической отрасли. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент Владимир Путин на площадке РКК "Энергия" им. С.П. Королёва осмотрел выставку перспективных проектов космической отрасли. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Глава государства Владимир Путин призвал в кратчайшие сроки перейти к конвейерной сборке космических аппаратов. Он подчеркнул, что эта тема неоднократно обсуждалась с главой госкорпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым.

"Что для этого необходимо? Первое — это налаживание именно серийного производства космических аппаратов, переход к конвейерной сборке", — заявил президент, говоря об увеличении состава отечественной орбитальной группировки.

Вместе с этим российский лидер поручил сделать доставку космических аппаратов на орбиту радикально ниже. Кроме того, Путин заявил о необходимости создания инфраструктуры для массовых запусков спутников, включая малые космические аппараты, и обеспечения доступа к ней для частных технологических компаний.

Путин поручил сделать космические сервисы доступными для граждан и бизнеса

Путин поручил сделать космические сервисы доступными для граждан и бизнеса

В ходе совещания Путин также призвал разработать нацпроект по развитию космической сферы. Он напомнил о существующем нацпроекте развития беспилотных летательных систем, который серьёзно повышает эффективность совместных усилий по формированию этого нового сектора. По мнению российского лидера, такой же подход требуется и для развития космического сектора отечественной экономики.

Александр Юнашев
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