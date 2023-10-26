Путин поручил сделать космические сервисы доступными для граждан и бизнеса

Космические сервисы необходимо расширить для граждан, бизнеса и органов власти. О необходимости данной меры заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли.

"Так, в короткие сроки нам нужно существенно расширить для граждан, бизнеса, органов власти всех уровней доступность ключевых космических сервисов", — сказал российский лидер.

Он объяснил, что подразумевает под этим покрытие всей территории нашей страны качественной связью, а также "информационные продукты и технологии в сфере дистанционного зондирования земли".