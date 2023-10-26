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26 октября, 19:57

Путин поручил сделать космические сервисы доступными для граждан и бизнеса

<p>Президент Владимир Путин на площадке РКК "Энергия" им. С.П. Королёва осмотрел выставку перспективных проектов космической отрасли. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент Владимир Путин на площадке РКК "Энергия" им. С.П. Королёва осмотрел выставку перспективных проектов космической отрасли. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Космические сервисы необходимо расширить для граждан, бизнеса и органов власти. О необходимости данной меры заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли.

"Так, в короткие сроки нам нужно существенно расширить для граждан, бизнеса, органов власти всех уровней доступность ключевых космических сервисов", — сказал российский лидер.

Он объяснил, что подразумевает под этим покрытие всей территории нашей страны качественной связью, а также "информационные продукты и технологии в сфере дистанционного зондирования земли".

Путин пообещал поддержку проекту разработки космического ядерного буксира

Путин пообещал поддержку проекту разработки космического ядерного буксира

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать нацпроект по развитию космической сферы. По его словам, это позволит "собрать в единый кулак уникальные компетенции наших научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса".

Александр Юнашев
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