Путин поручил сделать космические сервисы доступными для граждан и бизнеса
Президент Владимир Путин на площадке РКК "Энергия" им. С.П. Королёва осмотрел выставку перспективных проектов космической отрасли. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Космические сервисы необходимо расширить для граждан, бизнеса и органов власти. О необходимости данной меры заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли.
"Так, в короткие сроки нам нужно существенно расширить для граждан, бизнеса, органов власти всех уровней доступность ключевых космических сервисов", — сказал российский лидер.
Он объяснил, что подразумевает под этим покрытие всей территории нашей страны качественной связью, а также "информационные продукты и технологии в сфере дистанционного зондирования земли".
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать нацпроект по развитию космической сферы. По его словам, это позволит "собрать в единый кулак уникальные компетенции наших научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса".