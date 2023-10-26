Путин призвал готовить подростков к космической деятельности со школьной скамьи

Подготовка кадров для работы в космической сфере должна начинаться со школьной скамьи, уверен президент России Владимир Путин. Этот вопрос станет ключевой составляющей нацпроекта по развитию упомянутой отрасли, заявил он на совещании в Королёве.

По словам главы государства, чтобы молодёжь мечтала связать свою жизнь с космонавтикой, необходимо наращивать просветительскую деятельность. Важно также создать условия для работы подрастающего поколения в реальных проектах, напомнил российский лидер.

"Следует предусмотреть конкурентные решения, направленные на совершенствование всех уровней образования в космической сфере, в том числе с учётом появления принципиально новых профессий", — произнёс Путин на встрече.