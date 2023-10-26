Регион

Уведомления отключены

26 октября, 20:41

Путин призвал готовить подростков к космической деятельности со школьной скамьи

Путин: Подготовку кадров для космической отрасли следует начинать со школы

Подготовка кадров для работы в космической сфере должна начинаться со школьной скамьи, уверен президент России Владимир Путин. Этот вопрос станет ключевой составляющей нацпроекта по развитию упомянутой отрасли, заявил он на совещании в Королёве.

По словам главы государства, чтобы молодёжь мечтала связать свою жизнь с космонавтикой, необходимо наращивать просветительскую деятельность. Важно также создать условия для работы подрастающего поколения в реальных проектах, напомнил российский лидер.

"Следует предусмотреть конкурентные решения, направленные на совершенствование всех уровней образования в космической сфере, в том числе с учётом появления принципиально новых профессий", — произнёс Путин на встрече.

В целях конкуренции: Путин предложил сделать услуги "Роскосмоса" платными

В целях конкуренции: Путин предложил сделать услуги "Роскосмоса" платными

В рамках совещания президент также призвал оперативно наладить в России конвейерную сборку космических аппаратов. Параллельно необходимо вести работу над увеличением орбитальной спутниковой группировки страны, сказал он.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Космонавтика
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров