В целях конкуренции: Путин предложил сделать услуги "Роскосмоса" платными

Необходимо подумать над тем, чтобы сделать услуги госкорпорации "Роскосмос" платными для создания конкуренции и повышения качества продуктов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию космической сферы.

"В космической сфере нужно стремиться к развитию конкуренции, настраивать именно рыночные механизмы, создавать реальные возможности для частных компаний в космической сфере бороться за государственный заказ", — сказал российский лидер.

По словам президента, сейчас госструктуры по большей части получают продукты "Роскосмоса" даром. В такой ситуации частным компаниям пробиться в этой отрасли довольно сложно, а у самой госкорпорации пропадает мотивация работать над повышением качества продуктов.

"Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы услуги "Роскосмоса" оказывались на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок", — заключил глава государства.