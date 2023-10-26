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26 октября, 20:23

В целях конкуренции: Путин предложил сделать услуги "Роскосмоса" платными

Путин предложил в целях конкуренции сделать услуги "Роскосмоса" платными

Необходимо подумать над тем, чтобы сделать услуги госкорпорации "Роскосмос" платными для создания конкуренции и повышения качества продуктов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию космической сферы.

"В космической сфере нужно стремиться к развитию конкуренции, настраивать именно рыночные механизмы, создавать реальные возможности для частных компаний в космической сфере бороться за государственный заказ", — сказал российский лидер.

По словам президента, сейчас госструктуры по большей части получают продукты "Роскосмоса" даром. В такой ситуации частным компаниям пробиться в этой отрасли довольно сложно, а у самой госкорпорации пропадает мотивация работать над повышением качества продуктов.

"Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы услуги "Роскосмоса" оказывались на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок", — заключил глава государства.

Путин поручил кабмину разработать нацпроект по развитию космической сферы

Путин поручил кабмину разработать нацпроект по развитию космической сферы

Ранее Путин поручил сделать космические сервисы доступными для граждан и бизнеса. По его словам, вся территория страны должна быть покрыта качественной связью.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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