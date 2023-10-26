Путин назвал участие России в проекте МКС временным решением до создания РОС

Продление участия в проекте Международной космической станции (МКС) до 2028 года является временным решением. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли, необходимо создать собственную Российскую орбитальную станцию (РОС).

Глава государства отметил, что в ноябре МКС исполнится четверть века. Изначально предполагалось, что в 2024-м её миссия будет завершена, но, поскольку функционирование станции без российских компетенций затруднительно, страна продлила участие в проекте до 2028 года.

"Очевидно, что это временное, промежуточное решение. И Россия, как одна из ведущих космических держав, должна смотреть далеко вперёд, принимать во внимание задачи нашего суверенного долгосрочного развития и, конечно, обеспечения национальной безопасности. Именно поэтому наши специалисты приступили к разработке технических характеристик нашей собственной — российской орбитальной станции", — подчеркнул президент.