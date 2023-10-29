"Первый форпост": Молодые учёные "Роскосмоса" объяснили, зачем нужно заниматься Луной
Учёный Волынцев: Луна — первый форпост в космосе, который нужно осваивать
Луна — это первый форпост в космосе, который необходимо осваивать. Любое дальнейшее освоение других планет невозможно, пока всё не будет обкатано на естественном спутнике Земли. Об этом в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!" заявили ведущий инженер-конструктор АО "Композит" Александр Афонин и начальник отдела по разработке гироскопических приборов Андрей Волынцев.
Молодые учёные "Роскосмоса" объяснили, зачем нужно заниматься Луной. Видео © VK / Дайте сказать!
"Любое дальнейшее освоение невозможно. Пока мы это не обкатали на Луне, пока на Луне не будет базы, пока по Луне не походят люди — на Марс бессмысленно соваться. Это как некий хаб для логистики в космосе", — отметили молодые учёные "Роскосмоса".
Волынцев уточнил, что на Луну сейчас нацелены все мировые космические державы. Он в шутку заявил, что следующей по освоению в "Роскосмосе" будет Венера, а не Марс, так как госкорпорация "очень уважает девушек".
Кроме того, инженер-конструктор прокомментировал крушение "Луны-25", которая должна была стать первым в истории аппаратом, севшим на Южном полюсе естественного спутника Земли. Он оценил труд специалистов НПО С.А. имени Лавочкина, которые спустя практически полвека без корифеев разработали аппарат. Волынцев подчеркнул, что ошибки сопровождают путь любого инженера. Говоря об этом, он вспомнил отрывок из советского фильма "Укрощение огня", посвящённого покорению космоса.
"Главный герой, прототип [конструктора] Сергея Королёва, объясняет все ошибки, неудачные пуски ракеты, когда его пытаются отчитывать. Пуск за пуском, неудача за неудачей, а люди работают, заводы стоят, а он отвечает просто: "Это недомыслие, таков наш путь". Как бы мы шагаем куда-то вперёд. Естественно, могут быть ошибки, в данном случае и с Луной", — сказал Волынцев.
Россия приступила к внедрению системы "Грифон" — обширной сети для мониторинга поверхности всей планеты благодаря 136 новым спутникам. Станет ли этот проект переворотом в космической сфере? И чем он будет полезен для простых людей? На эти и другие вопросы Андрей Волынцев и Александр Афонин ответили в ток-шоу "Дайте сказать!" — полный выпуск смотрите в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщал Лайф, 26 октября Андрей Волынцев и Александр Афонин стали участниками встречи президента РФ Владимира Путина с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в РКК "Энергия" имени Сергея Королёва. В ходе беседы глава государства признался, что его очень расстроила авария "Луны-25". Кроме того, российский лидер подчеркнул, что без развития космической отрасли страны не могут претендовать на высокий статус на мировой арене. Также Путин пообещал специалистам, что проработает вопрос о предоставлении им льгот на приобретение жилья.
VK / Дайте сказать!