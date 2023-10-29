"Первый форпост": Молодые учёные "Роскосмоса" объяснили, зачем нужно заниматься Луной

Луна — это первый форпост в космосе, который необходимо осваивать. Любое дальнейшее освоение других планет невозможно, пока всё не будет обкатано на естественном спутнике Земли. Об этом в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!" заявили ведущий инженер-конструктор АО "Композит" Александр Афонин и начальник отдела по разработке гироскопических приборов Андрей Волынцев.

Молодые учёные "Роскосмоса" объяснили, зачем нужно заниматься Луной. Видео © VK / Дайте сказать!

"Любое дальнейшее освоение невозможно. Пока мы это не обкатали на Луне, пока на Луне не будет базы, пока по Луне не походят люди — на Марс бессмысленно соваться. Это как некий хаб для логистики в космосе", — отметили молодые учёные "Роскосмоса".

Волынцев уточнил, что на Луну сейчас нацелены все мировые космические державы. Он в шутку заявил, что следующей по освоению в "Роскосмосе" будет Венера, а не Марс, так как госкорпорация "очень уважает девушек".

Кроме того, инженер-конструктор прокомментировал крушение "Луны-25", которая должна была стать первым в истории аппаратом, севшим на Южном полюсе естественного спутника Земли. Он оценил труд специалистов НПО С.А. имени Лавочкина, которые спустя практически полвека без корифеев разработали аппарат. Волынцев подчеркнул, что ошибки сопровождают путь любого инженера. Говоря об этом, он вспомнил отрывок из советского фильма "Укрощение огня", посвящённого покорению космоса.

"Главный герой, прототип [конструктора] Сергея Королёва, объясняет все ошибки, неудачные пуски ракеты, когда его пытаются отчитывать. Пуск за пуском, неудача за неудачей, а люди работают, заводы стоят, а он отвечает просто: "Это недомыслие, таков наш путь". Как бы мы шагаем куда-то вперёд. Естественно, могут быть ошибки, в данном случае и с Луной", — сказал Волынцев.