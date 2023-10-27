"Просто недопустимо": Глава "Роскосмоса" раскритиковал темпы создания "Луны-25"
Глава "Роскосмоса" Борисов: "Луна-25" создавалась 16 лет, что недопустимо долго
Автоматическая станция "Луна-25" разрабатывалась недопустимо долго — 16 лет. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов. По его словам, это главным образом объясняется неритмичным финансированием. Борисов подчеркнул, что подобные работы надо начинать и заканчивать в обозримые сроки.
"Это должно быть не более пяти-семи лет. Но растягивать эксперименты на такие сроки — это просто недопустимо", — сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".
Как сообщал Лайф, "Луна-25" должна была стать первым в истории России аппаратом, который сел на Южном полюсе естественного спутника Земли. Запуск с космодрома Восточный состоялся 11 августа, а 16-го "Луна-25" вышла на орбиту и прислала первые снимки. Но 19-го числа связь с аппаратом прервалась, после чего он разбился о поверхность Луны. "Роскосмос" назвал причину крушения аппарата. Позже глава ведомства Юрий Борисов не исключил отправку новой лунной миссии. Уже сейчас учёные ведут работу над следующей космической экспедицией.