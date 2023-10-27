"Просто недопустимо": Глава "Роскосмоса" раскритиковал темпы создания "Луны-25"

Автоматическая станция "Луна-25" разрабатывалась недопустимо долго — 16 лет. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов. По его словам, это главным образом объясняется неритмичным финансированием. Борисов подчеркнул, что подобные работы надо начинать и заканчивать в обозримые сроки.

"Это должно быть не более пяти-семи лет. Но растягивать эксперименты на такие сроки — это просто недопустимо", — сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".